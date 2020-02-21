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تعرف على الوضع الصحي لياسمين جيلاني و ابنتها

منشور 21 شباط / فبراير 2020 - 04:25
تعرف على الوضع الصحي لياسمين جيلاني و ابنتها
تعرف على الوضع الصحي لياسمين جيلاني و ابنتها

قالت الفنانة علا رامي  إن زوجة ابنها الفنانة ياسمين جيلاني  وحفيدتها خرجتا من المستشفى اليوم.

وأضافت الفنانة الكبيرة  أن الفنانة الشابة ياسمين جيلاني وابنتها، كانتا تعانيان من ارتفاع درجة الحرارة، ونصحهما الأطباء بالراحة، حسب موقع مصراوي.

كان الفنان عمر خورشيد، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك): (إذا سمحتم، مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو يكومنت أو لأي حاجة، لو سمحت عينك جات على البوست، ادعيلهم بالشفاء العاجل).

وتزوج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ياسمين جيلاني عام 2015، ورزقا بابنتهما إيما عام 2017.


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