تعرف على وضع كريم محمود عبد العزيز الصحي بعد نقله الى المستشفى

خرج الفنان كريم محمود عبد العزيز من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية أمس. وقال شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، إن شقيقه كريم محمود عبد العزيز، تعرض أمس لأزمة صحية أدت لدخوله المستشفى. و قال : (احنا لسه خارجين من المستشفى من شوية، وروحنا البيت. وكريم كان عنده حاجة الدكتور مسميها أزمة صدرية أو أزمة تنفسية بس الحمد لله).

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، كشف أمس الأحد، عن مرور شقيقه الفنان كريم بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر عبد العزيز، صورة لـ(كريم) وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع (فيسبوك)، ومدون عليها عبارة (الحمد لله على كل حال).

من جهة أخرى، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه (موسى) في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.