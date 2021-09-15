تعليقات جنسية تدفع ياسمين رئيس على اتخاذ هذا القرار!

لم تستطع الفنانة المصرية ياسمين رئيس تحمل الإهانات والتعليقات السلبية من متابعيها فقررت اتخاذ خطوة مهمة من أجل الابتعاد عن الطاقة السلبية.

قررت ياسمين رئيس إغلاق خاصية التعليقات على منشورات حسابها على موقع "إنستغرام" بعدما تلقت كمية كبيرة من التعليقات الجنسية من قبل حسابات مجهولة المصدر مُشيرةً إلى أن هدفها توجيه الشباب والمراهقين لفعل تصرفات غير سليمة.

وشاركت رئيس بيان عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تكشف فيها الأسباب الرئيسية لإغلاق خاصية التعليقات، وكتبت: ""اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطررت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة إنستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صفحات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب، وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية".

وعلى الصعيد الفني، تستعد رئيس لإطلاق مسلسلها الذي يحمل عنوان "60 دقيقة" على منصة شاهد VIP يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى عرض فيلمها "قمر 14" في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

ومسلسل "60 دقيقة" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.