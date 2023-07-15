تقليد يحيى الفخراني وسام نجمة فلسطين الكبرى

البوابة-قلّد سفير فلسطين في مصر دياب اللوح باسم الرئيس محمود عباس، النجم القدير يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون ( النجمة الكبرى)، تقديراً لإسهاماته الفنية وتثميناً لدعمه قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينيةو ثقافتها، وتثبيتاً لحضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي.

علق النجم يحيى الفخراني على تكريمه من قبل دولة فلسطين،في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج (الحكاية) المذاع عبر قناة MBC مصر إنه علم بمنحه الوسام من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو وسام حصلت عليه أسماء كبرى في عالم السياسة. و أضاف: (شرف كبير ومصر أول من احتضن القضية الفلسطينية، وهم مصر هو الأمة العربية وهذه القضية خصوصا).

يذكر أن يحيى الفخراني قدم مؤخرا مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي) ، ويشاركه بطولتها كل من كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، و هشام إسماعيل، وهي من إخراج مجدي الهواري، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي (ليلة من ألف ليلة).