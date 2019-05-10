توبا ألتينتوب تتهم زوجها بتزوير توقيعها

اتهمت النجمة التركية توبا ألتينتوب زوجها رفعت الرومان بتزوير توقيعها واستغلالها لأخذ قرارات مهمة فى الشركة التى قاما بتأسيسها معا.

وبحسب موقع gercekgundem التركي، قدمت النجمة بلاغا تتهم فيه زوجها رفعت الرومان بتزوير إمضاءها وعقد صفقات واتخاذ قرارات مهمة فى الشركة بينما لم يبلغها بأى شيء.

بدأ المدعى العام بالتحقيق مع زوجها بتهمة التزوير والنصب، ولكن فيما بعد ذهبت توبا مع زوجها رفعت الرومان إلى مكتب المدعى العام وقالت له أنها قامت بتسوية المشكلة مع زوجها ، وأنها لم تتعرض لأي ضرر وسحبت البلاغ.

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