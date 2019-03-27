تيم حسن يشارك جمهوره بأول صور كواليس (الهيبة الحصاد)

تيم حسن

نشر النجم السوري تيم حسن صورته الأولى من كواليس تصوير مسلسل (الهيبة الحصاد)، والذي سيخوض به سباق دراما رمضان القادم.

وعلّق مكتفيًا بذكر اسم المسلسل، وتوجّه الى جمهوره قائلاً: (صباح الخير)، حسب موقع الفجر.

تجدر الإشارة إلى أن (الهيبة الحصاد)، يتولى إخراجه سامر البرقاوي وهو من إنتاج شركة (الصبّاح) ويأتي بعد النجاح الساحق الذي حققه تيم حسن في جزأي العمل الأوّل والثاني (الهيبة) و”الهيبة العودة” وتصدّره نسب المشاهدة التلفزيونية في رمضان لعامين متتاليين.