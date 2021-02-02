تيم حسن ينفي مشاركته في فيلم (حالي لي) و يروج لـ(أنا)

نفى الفنان السوري تيم حسن مشاركته فى فيلم بعنوان (حالي لي) حيث تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته فالي فيلم الجديد .

وقال تيم حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : (لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حالي لي)، حسب موقع صدى البلدز

واضاف تيم : (بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل أنا قـــريــبــآ على تطبيق شاهد .. إنتاج صباح اخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د عبير شرارة).

ومسلسل ( أنا) من إخراج سامر برقاوي وإنتاج شركة صباح إخوان، وكذلك من تأليف عبير شرارة إضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين بجنسية لبنانية.

وبمجرد ظهور هذا الفيديو الذي يشكل نبذة بسيطة عن المسلسل انهالت التعليقات التي تحاول تفسير هذه الشخصية في هذا السياق الفني.

ومما لا شك فيه أن الفنان تيم حسن يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وكذلك حضورًا ساطعًا في الوسط الفني، خاصةً بعد ظهوره في مسلسل (الهيبة) وما حققه من نجاحٍ كبير حاز على إعجاب الجمهور ومتابعتهم.