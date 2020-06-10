جمهور جان يامان يترقب عرض مسلسله الجديد "السيد الخطأ".. والجرأة عنوان العمل!

بعد أن أثار الجدل بتصريحاته وتداولت مواقع تركية وعربية كثيرة تأجيل مسلسله الذي كان من المفترض أن يعرض في الفترة السابقة، يستعد الممثل جان يامان لعرض الحلقة الأولى من مسلسله "السيد الخطأ"، الذي يتشارك فيه البطولة مع اوزجي جوريل.

طرحت الشركة المنتجة fox الإعلان الترويجي للحلقة الأولى، ويبدو بأن المسلسل سيحتوي على مقاطع جريئة، حيث ظهر في الإعلان الوسيم التركي وهو يتبادل القبل مع الجميلة اوزجي، ومثل هذه القبلات بين أبطال المسلسل نادرًا ما تجمع بين الأبطال قبلات في الحلقة الأولى.

أعلنت الشركة أن الحلقة الأولى ستعرض يوم الجمعة الموافق 26 يونيو.

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أما عن قصة المسلسل تدور أحداثه حول صاحب المطعم الثري "اوزغور" الذي لايؤمن بالحب ، و"ايزغي" التي تعبت من العلاقات الخاطئة وترغب بالزواج وعيش علاقة متّزنه، ومساعدة اوزغور لها من أجل أن تقع في حب الرجل الذي تريده.

تصدر هاشتاغ مسلسل "السيد الخطأ" BayYanlışFOXta# بعد عرض الإعلان عدد دول في العالم منها ترند دول اسبانيا، اليونان، تركيا، ايطاليا، اسبانيا، امريكا، بورتو ريكو، الارجنتين و تشيلي، كما أنه تصدر الترند العالمي في المرتبة الـ11.

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يذكر أنه ليس أول عمل يجمع بين الثنائي المحبوب حيث شاركا بطولة مسلسل البدر عام 2017، وقد أحبهما الجمهور.