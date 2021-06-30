  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جنات بملابسها في حوض السباحة والسبب ابنتها!

جنات بملابسها في حوض السباحة والسبب ابنتها!

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 10:11
جنات
جنات

نشرت الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية "جنات" مقطع فيديو لها وهي تنزلق في حوض السباحة عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وظهرت في الفيديو وهي تسير بجانب ابنتها على طرف حوض السباحة، وبينما كانت الطفل ترتدي ملابس السباحة ومتحمسة للنزول إلى المسبح، انزلقت بشكل بسيط بسبب الماء الموجود خارج المسبح، بينما وقعت جنات في المسبح بطريقة مضحكة وهي ترتدي ثيابها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannat Mahid (@jannat)

وعلقت جنات على الفيديو "مايقع اللي الشاطر". وتركت الفنانة المصرية "أيتن عامر" تعليق على الفيديو: "يا نهار ابيض محمد بيضحك قبل ما يقوم يلحق". حيث ظهر صوت زوج جنات الذي يدعى "محمد نعمان" -وهو الشخص الذي قام بالتقاط الفيديو- يضحك قبل أن يغلق الكاميرا ويذهب إلى جنات.

جنات وعائلتها

يذكر أن لجنات ابنتين من زوجها محمد نعمان، وتحمل ابنتهما الأول اسم "جنات" كاسم والدتها، واسم الابنة الصغرى "جوليا".

كلمات دالة:جناتمشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...