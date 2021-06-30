جنات بملابسها في حوض السباحة والسبب ابنتها!

نشرت الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية "جنات" مقطع فيديو لها وهي تنزلق في حوض السباحة عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وظهرت في الفيديو وهي تسير بجانب ابنتها على طرف حوض السباحة، وبينما كانت الطفل ترتدي ملابس السباحة ومتحمسة للنزول إلى المسبح، انزلقت بشكل بسيط بسبب الماء الموجود خارج المسبح، بينما وقعت جنات في المسبح بطريقة مضحكة وهي ترتدي ثيابها.

وعلقت جنات على الفيديو "مايقع اللي الشاطر". وتركت الفنانة المصرية "أيتن عامر" تعليق على الفيديو: "يا نهار ابيض محمد بيضحك قبل ما يقوم يلحق". حيث ظهر صوت زوج جنات الذي يدعى "محمد نعمان" -وهو الشخص الذي قام بالتقاط الفيديو- يضحك قبل أن يغلق الكاميرا ويذهب إلى جنات.

يذكر أن لجنات ابنتين من زوجها محمد نعمان، وتحمل ابنتهما الأول اسم "جنات" كاسم والدتها، واسم الابنة الصغرى "جوليا".