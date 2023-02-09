جينيفر لوبيز وبين أفليك يتجادلان في حفل غرامي.. وخبير تكشف سبب خلافهما

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع الثنائي الهوليوودي "جينيفر لوبيز" و"بين أفليك" خلال تواجدهما في حفل غرامي لعام 2023.

ولاحظ المتابعون بأن ملامح النجم الهوليوودي "بين أفليك" عابسة خلال حضوره حفل غرامي رفقة زوجته النجمة العالمية "جينيفر لوبيز"، مما جعل الأخيرة توجّه له كلام منتقد.

تفاصيل الحوار بين بين أفليك وجينيفر لوبيز في حفل غرامي

انتشر مقطع فيديو للثنائي "بينيفر" كانت قد التقطته إحدى الكاميرات خلال حفل غرامي، حيث ظهر عليهما علامات التوتر والجدال بينما كانا يبادلان الحوار.

وتمكنّت الكاميرات ومن خلال عملية قراءة الشفاه من قبل خبير مختص من الكشف عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الثنائي، حيث همس بين أفليك ببعض الكلمات في أذن زوجته.

لكنّها ما لبثت ان نظرت إليه وهي غاضبة جداً من كلامه وقالت له: "توقف وكن أكثر وديّة وأكثر حماسة"، وأجابها بين أفليك بقوله: "ربما".

وعاد بين أفليك وتدارك الأمر وكأن شيئاً لم يكن خاصة بعد ان تلقّى ردّة فعل من زوجته لم يتوقعها أبداً.

ردّة فعل الجمهور حول تصرّف بين أفليك

بالرغم من ان جينيفر لوبيز أصرّت بأنها قضت وقت سعيد في حفل غرامي، إلا أن الجمهور أكّدوا ومن خلال الصور والفيديوهات بان الأمر لم يكن كذلك.

وعلّق أحد المعجبين على الفيديو: "لا أعرف ولكنني أرى بان هذين الشخصين يبدوان منفصلين"، بينما أكّد آخر: "بين أفليك لا يبدو سعيداً أبداً".