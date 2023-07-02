حادثة مقتل نائل في فرنسا تٌعيد للأذهان فيلم أثينا.. تناول قصة مشابهة وعٌرض قبل عام

تعيش فرنسا حالة من الفوضى بسبب الاحتجاجات المشتعلة بعد مقتل المراهق "نائل" فرنسي من أصول جزائرية على يد أحد أفراد الشرطة الفرنسية.

قضية المراهق الجزائري نائل تعيد استذكار فيلم أثينا

حالة من الغضب اجتاحت فرنسا والعالم بعد مقتل المراهق نائل على يد أحد أفراد الشرطة في فرنسا، لا سيما بعد انتشار فيديو يوضح أن الشرطي أقدم على إطلاق الرصاص على المراهق دون مبرر.

وبعد هذه الحادثة استذكر عدد من رواد السوشال ميديا الفيلم الفرنسي "أثينا" الذي عرض في شهر سبتمبر عام 2022 على منصة نتفليكس العالمية.

ويروي الفيلم قصة مشابهة بشكل كبير لقصة المراهق نائل، تدور احداثها في إحدى الضواحي الفرنسية واسمه "أثينا" بعد مقتل الشاب "أدير" من أصول جزائرية.

ويروي الفيلم طريقة انتقام أشقاء أدير "كريم، مختار، عبد" بعد مقتل شقيقهم بطريقة وحشية وقيادتهم لأعمال شغب بسبب القتل العنصري له.

وفيلم أثينا من إنتاج Iconoclast و Lyly Films، صور عام 2021، وتميز الفيلم بحوار باللغتين "الفرنسية والعربية" من إخراج رومان جافراس وعرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته التاسعة والسبعين يوم 9 سبتمبر 2022,

وربط الجمهور قصة الفتى نائل مع أحداث فيلم أثينا، والتشابه الكبير الذي وصل إلى حد الجنسية الأصلية "الجزائرية" للضحية والأحداث.

أبطال فيلم أثينا الفرنسي: