حرب كلامية بين ملكة كابلي وأحمد السالم.. اتهامات بالخطيئة وفعل الكبائر!

ما يزال خبر طلاق الفاشينيستا ملكة كابلي من زوجها الشاب الكويتي ووالد ابنتها الوحيدة موضوع متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وعاد مساء أمس خبر علاقتهما للتصدر من جديد بعد حرب كلامية بدأت بينهما كانت بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

تعليق ملكة فتح التساؤلات مجدداً حول سبب طلاق الثنائي الذي رُبط بشكل مباشر بالخيانة خاصةً أنها ليست المرة الاولى التي ينفصل بها الثنائي، إذ كانت ملكة قد اتهمت أحمد بالخيانة سابقاً إلا أنها تصالحا بعدها من خلال إهداء زوجها بوكيهات من الورود ملأت المنزل.

أما عن طلاقهما الرسمي فقد صرحت ملكة بأنها قد طلبت الطلاق رسمياً إلا أنه لم يرسل لها ورقتها بعد على الرغم من مرور شهرين على انفصالهما، ووقتها علق أحمد بـ "أنا ما خنتها والطلاق وقع من شهرين، اطلعت من الدار وكنت قايلها انتي طالق وباقي تصلها الورقة"! كما أضاف "شغلة صارت بيني وبينك ولو مرتكب أكبر غلط ما يصير تحكين قدام الناس والسوشال ميديا"!

يذكر أن أحمد كان متزوج سابقاً وله طفلة من زواجه الأول، وفضح الأمر بعد أن شارك الناقد ياسر الفيصل منشور ينتقد فيد حركات ملكة وأحمد واللذين يتعمدان إثارة الجدل من خلال أخبار انفصال مزيفة كان آخرها منذ يومين تقريباً.

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