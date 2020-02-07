حسن شاكوش يحطم رقما قياسيا بأغنيته الشعبية (بنت الجيران)

أصدر تطبيق الأغاني الشهير (ساوند كلاود) قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان (بنت الجيران) لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثاني في القائمة، وفي المركز السابع عالميا مهرجان (شمس المجرة) غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا.

وكانت أغنية (بنت الجيران) لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة في أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً في الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب)، حسب موقع اليوم السابع.

واحتلت 7 أغاني مهرجانات شعبية قائمة أكثر 50 أغنية سماعا على تطبيق الأغاني الشهير (ساوند كلاود)، ويستحوذ مطرب المهرجانات حسن شاكوش على 5 منها.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا ، إنه أهدى أغنية (بنت الجيران) للنجمة منى زكي، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدي تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكي عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة (ستورى) على (إنستجرام)، قائلة: (شكرا يا حسن أوي، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دي أحلى هدية.. شكرا يا أبو علي كل الشكر).