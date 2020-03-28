حسن شاكوش ينضم لتحدي الخير و يتكفل بـ50 أسرة

انضم المطرب الشعبي حسن شاكوش، لتحدي الخير الذي ساهم فيه عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بالأسر التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وأعلن عن تكفله بـ ٥٠ أسرة.

ونشر شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه على (إنستجرام)، وقال (اخوكم حسن شاكوش، بيقولكم ان شاء الله الفترة الي احنا فيها دي هتعدي والأمور هتبقي احسن من الاول ان شاء الله، وبحب اقولكم انى متكفل ب٥٠ اسرة لمدة شهر ان شاء الله، ويارب دايماً كلنا في ضهر بعض)، حسب موقع اليوم السابع.

وانتهى شاكوش، منذ ايام، من تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل (البرنس) لمحمد رمضان المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم ( شارع أيامي) وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسي، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه في شهر رمضان.