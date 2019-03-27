حفلات أبريل الفنية في دبي

اكتشف مجموعة من العروض الحية في هذا الشهر (Shutterstock)

تستضيف دبي خلال شهر أبريل مجموعة من الحفلات الفنية لألمع النجوم. فلا شك في أن هذا الشهر هو الأمثل لمشاهدة هذه الحفلات سواء كانت من خلال مهرجانات فنية تضم العديد من النشاطات الترفيهية أو عروض لفرق موسيقية وغيرها الكثير. تتضمن حفلات هذا الشهر في دبي "كلين بانديت" و"بويزون"، و"كايروكي" وغيرها من المواهب العالمية.

مهرجان وصلة للموسيقى العربية البديلة

ينطلق خلال يوم الجمعة الأول من الشهر مع عرض للمواهب العربية لموسيقى الروك البديلة في "وصلة". يعود المهرجان الموسيقي الثقافي بنسخته الثالثة مع حفلات لفرقتي "كايروكي" و"مسار إجباري" من مصر، و"مشروع ليلى" من لبنان، و"47 سول" و"المربع". يتضمن المهرجان حفلات موسيقية متتالية في برج بارك ومجموعة من ورش العمل الإبداعية، ومجسمات فنية، وعروض راقصة وغيرها.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: برجمان بارك

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فرق موسيقية هندية في "كوجو رايزينغ"

تشتهر الفرق الموسيقية الهندية "أفيال"، و"كارتيك"، و"ذا لوكال ترين"، و"أغام" و"لاغوري" بإضفاء لمستهم الخاصة على موسيقى الروك. يشتهر الفنانون القادمون من عدة أماكن في شبه القارة بأغانيهم المميزة والمختلفة. وسينضم الفنانون في حفل "موجو رايزينغ"، وهو مهرجان موسيقي يحتفي بموسيقى الروك الهندية في بوليوود باركس.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: بوليوود باركس

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حفل أوجي ألكاسيد وموريسيت أمون

يحيي أوجي ألكاسيد وبيولو باسكوال وموريسيت أمون، ثلاثة من ألمع نجوم الموسيقى الفلبينية، حفلاً مميزاً في دبي لأمسية واحدة فقط. ويقدّم الحفل بعنوان "أو بي إم أوفرلود" أمسية من الموسيقى والمرح. استمعوا إلى أجمل الأغاني لهؤلاء النجوم ضمن أجواء عائلية.

التاريخ: 5 أبريل

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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حفل "بويزون" في دبي

تحتفل فرقة "بويزون"، الفرقة الأكثر نجاحاً في أيرلندا والمملكة المتحدة، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها مع جولة ختامية لمسيرتها الفنية حول العالم، ومن ضمنها دبي. تحمل الجولة اسم "ثانك يو أند غود نايت"، تيمناً باسم ألبومها السابع والأخير. وتحيي الفرقة حفلها الأخير في دبي على استاد سوق دبي الحرة للتنس. استمعوا إلى أروع الأغاني خلال أغاني البوب الحماسية مثل "نو ماتر وات"، و"لوف مي فور أي ريزون"، وغيرها.

التاريخ: 12 أبريل

المكان: استاد سوق دبي الحرة للتنس

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حفل "كلين بانديت" الشاطئي

تحيي فرقة "كلين بانديت" التي اشتهرت بأغاني مثل "روكاباي" و"سولو" مهرجان "وان بيغ بيتش" الشاطئي الأول في "زيرو غرافيتي". ويحيي الحفل إلى جانب هذه الفرقة فرقة "سيغما" للدرامز والباس، وثنائي عازف الساكسوفون والدي جي لورا وبين سانتياغو، وفرقة "غولدفيش" من جنوب أفريقيا. ويتخلل الحفل محطات للمأكولات وخبراء مكياج وعروض ترفيهية.

التاريخ: 12 أبريل

المكان: زيرو غرافيتي

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آرد ماثيو وووترشيد في دبي أوبرا

استمتعوا بأروع أغاني الروك من الـ 2000 مثل "إنديغو غيرل"، و"فاين واي"، و"ليترز" وغيرها في دبي أوبرا خلال هذا الشهر. يحيي كل من آرد ماثيو من فرقة "جست جنجر"، وفرقة الروك "ووترشيد" أمسية تحتفي بموسيقى الروك المعاصرة في جنوب أفريقيا. استمتعوا بهذه الفعالية الموسيقية المميزة التي ستقدّم أروع أغاني موسيقى الروك.

التاريخ: 18 أبريل

المكان: دبي أوبرا

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حفل مميز لـ"ذا بروكليمرز

اختتم شهر أبريل مع فرقة "ذا بروكليمرز" الثنائية الاسكتلندية التي تشتهر بتقديم موسيقى الروك الشعبية مع الإندي بوب، وهي مؤلّفة من الأخوين التوأم تشارلي وكريغ ريد، في حفل مميز في 25 أبريل. استمع إلى أشهر أغاني الفرقة مثل "500 مايلز" و"أيم أون ماي واي"، وذلك في القرية الإيرلندية، وجهة السهر المميزة في دبي، مقابل 175 درهم فقط.

التاريخ: 25 أبريل

المكان: القرية العالمية

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