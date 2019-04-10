حفلات فنية وعروض مميزة

أروع العروض المسرحية والفنية في دبي Shutterstock

تستضيف دبي خلال شهر أبريل مجموعة من الحفلات الفنية والعروض المسرحية المميزة قبل انطلاق شهر رمضان المبارك. وبالإضافة إلى معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة، وحفل كدون الباز الموسيقي في "ّفريدج"، تستضيف دبي أوبرا عروضاً موسيقية ومسرحية مميزة مثل "الأميرة النائمة"، وفاست لوف"، وحفل أوركسترا معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. إليكم خياراتنا لأبرز العروض التي لا يجب أن تفوتوها قبل انطلاق الشهر الفضيل:

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة لمدة ثلاثة أيام. يتضمن المعرض الكثير من الترفيه والمرح، ويستضيف مجموعة من المشاهير وجلسات التوقيع للمعجبين وورش العمل، إضافة إلى العديد من المسابقات على أنغام الموسيقى الحية. يتيح المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 400 بائع، فرصة الحصول على الإصدارات الأولى النادرة للقصص والأفلام والمنتجات بأسعار مخفّضة، وفرصاً للقاء العديد من الشخصيات مثل "هودور" من فيلم "صراع العروش"، الذي سيقوم بإحياء الأجواء كدي جي، وزاكاري ليفي، نجم "شازام"، وبينيديكت وونغ، الممثل في "دكتور سترينج" و"أفنجرز: إنفينيتي وور".

التاريخ: 11 - 13 أبريل

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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حفل أوركسترا معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

يقدّم مجموعة من الموسيقيين الفلسطينيين الموهوبين أعمالاً كلاسيكية مشهورة من فلسطين والعالم برفقة أوركسترا معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. وللمرة الأولى، ستنضم فرقة "بنات القدس" للغناء إلى "السوبرانو" المشهورة زينة برهوم في عرض رائع للمواهب الناشئة. تضم أوركسترا فلسطين للشباب التي أسّسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ما يزيد عن 70 شاباً فلسطينياً، يحملون رسالة إنسانية ملهمة إلى الشعوب في مختلف أنحاء العالم. تهدف هذه الفعالية إلى الترويج للفن الفلسطيني والمواهب الشابة، ولنشر رسائل الأمل.

التاريخ: 20 أبريل

المكان: دبي أوبرا

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حفل كدون الباز في "ذا فريدج"

يحيي عازف الدرامز والإيقاع، كدون الباز الحفل الثالث ضمن سلسلة حفلات "ذا فريدج". في عام 2011، اكتشف الفنان آلة "هانغ" وهي آلة درام موسيقية سويسرية تصدر أصواتاً متميزة. ومن خلال هذه الآلة، ابتكر الباز نوعاً موسيقياً جديداً يجمع بين الأساليب المعاصرة والأنغام المستوحاة من الثقافة. خلال الحفل سيقدّم الباز ألحاناً من أحدث أعماله الموسيقية "سيتي فايبز"، والذي يعدّ ثمرة تعاون بين موسيقيين من 13 دولة.

التاريخ: 22 أبريل

المكان: "ذا فريدج"، السركال أفنيو

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"الأميرة النائمة" في دبي أوبرا

تستضيف دبي أوبرا عرضاً مميزاً للقصّة الكلاسيكية المعروفة "الأميرة النائمة". تضفي ألحان الملحّن الروسي المعروف تشايكوفسكي على هذا العمل، الذي تقدّمه مواهب فرقة الباليه الأوكرانية الوطنية، أجواءً رائعة. تحتفل هذه الفرقة بذكرى تأسيسها الـ150 من خلال جولة فنية حول العالم برفقة أوركسترا موسيقية و42 راقصاً موهوباً يقدّمون تقنيات الرقص الكلاسيكية والأنيقة ويرتدون أزياءً رائعة.

التاريخ: 26 - 27 أبريل

المكان: دبي أوبرا

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حفل تكريمي لجورج مايكل

تستضيف دبي أوبرا حفل "فاست لوف" العمل الذي انطلق عام 2017 في وست أند لندن، والذي يحتفي بالفنان الراحل جورج مايكل. يقدّم الحفل أبرز الأغاني التي اشتهر بها مثل "فريدوم"، و"فيث" و"كيرليس ويسبر". يتيح عرض "فاست لوف" والذي حصد نجاحاً كبيراً في المملكة المتحدة وخلال الجولة التي قام بها في أوروبا، للجماهير الاستمتاع بموسيقى الأسطورة جورج مايكل.

التاريخ: 29 أبريل

المكان: دبي أوبرا

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