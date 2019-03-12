حفل "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي"

احتفلوا بمهرجان الألوان مع حفل للفنانين الهنديين "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي". يحيي النجمان هذا الحفل المميز احتفالاً بمهرجان الألوان الهندي "هولي" في "بوليوود باركس" في "دبي باركس أند ريزورتس".



سيقدّم "باتاك وغوبتي" مجموعة من أبرز أغاني بوليوود لإضفاء المزيد من المرح على الأجواء. وسيُقام الحفل على مسرح "راج محل"، وهو معلم مميز في "بوليوود باركس".



وبالإضافة إلى الحفل المميز لـ "باتاك" و"غوبتي"، يقدّم منتزه "بوليوود باركس" مجموعة من الأكشاك بألوان "هولي"، وعروض ترفيهية حية، ومجموعة من شاحنات الطعام. يمكنكم الاستمتاع بهذه الفعالية العائلية المليئة بالمرح مقابل 49 درهم.



يُعد منتزه بوليوود باركس الوجهة الترفيهية الأولى والوحيدة المستوحاة من أجواء بوليوود في دبي. يقدّم المنتزه مجموعة من الأفلام، والشخصيات الشبيهة بمشاهير بوليوود، بالإضافة إلى الألعاب المشوّقة، والعروض الترفيهية الغنائية والراقصة.