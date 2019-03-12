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حفل "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي" في دبي!

حفل "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي" في دبي!
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نشر 12 اذار/مارس 2019 - 11:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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حفل
حفل "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي"

احتفلوا بمهرجان الألوان مع حفل للفنانين الهنديين "فالونغي باتاك" و"أفادوت غوبتي". يحيي النجمان هذا الحفل المميز احتفالاً بمهرجان الألوان الهندي "هولي" في "بوليوود باركس" في "دبي باركس أند ريزورتس".

سيقدّم "باتاك وغوبتي" مجموعة من أبرز أغاني بوليوود لإضفاء المزيد من المرح على الأجواء. وسيُقام الحفل على مسرح "راج محل"، وهو معلم مميز في "بوليوود باركس".

وبالإضافة إلى الحفل المميز لـ "باتاك" و"غوبتي"، يقدّم منتزه "بوليوود باركس" مجموعة من الأكشاك بألوان "هولي"، وعروض ترفيهية حية، ومجموعة من شاحنات الطعام. يمكنكم الاستمتاع بهذه الفعالية العائلية المليئة بالمرح مقابل 49 درهم.

يُعد منتزه بوليوود باركس الوجهة الترفيهية الأولى والوحيدة المستوحاة من أجواء بوليوود في دبي. يقدّم المنتزه مجموعة من الأفلام، والشخصيات الشبيهة بمشاهير بوليوود، بالإضافة إلى الألعاب المشوّقة، والعروض الترفيهية الغنائية والراقصة.

التاريخ15 مارس 2019
الفئةترفيه حيّ , مجتمع , نمط حياة
الموقع بوليوود باركس، دبي باركس أند ريزورتس
الهاتف +971 800 262 9464
رسم الدخول 49 درهم
الدخول10 صباحاً - 6 مساءً
الموقع الإلكترونيhttps://www.bollywoodparksdubai.com/en

 

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