حقيقة إصابة سعد الصغير بفيروس كورونا و صورته المتداولة

كشف الفنان سعد الصغير حقيقة الشائعات التي خرجت مؤخرًا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، قال فيه: (هو أنت ما تعرفش ربنا، سعد عنده كورونا، انت ما وركش حاجة ما بتتعظش من اللي إحنا فيه، يا جماعة الصورة دي قديمة لما كنت تعبان)، حسب موقع مصراوي.

وأضاف سعد: (أنا في الاستوديو وبصور والله ولاد إمبابة، بشكر كل الناس اللي معايا اللي عملت مجهود جامد، يارب رمضان يجي وما يكونش فيه كورونا).

وانتشرت صورة للفنان سعد الصغير مؤخرًا، ظهر فيها من داخل المستشفى، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المسلسل تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وبطولة سعد الصغير، لطفي لبيب، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وشمس، ونادر أبو الليف، و سيعرض على شبكة تليفزيون النهار في رمضان.