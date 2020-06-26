حقيقة إصابة شريف منير و ابنته الصغرى بفيروس كورونا

نفى الفنان شريف منير، حول ما تردد حول إصابته وابنته الصغرى بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، مؤكدا أن ما يتردد ليس سوى شائعات.

وكتب شريف منير على صفحته الرسمية على موقع (انستجرام): (الخبر غير صحيح و ربنا يبعد المرض عنا و عن كل الناس)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن، الفنان قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجأ بعدد من الأشخاص يقومون بسبه وسب بناته، فقام بحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات، ثم قرر إعادة نشر الصورة.

وشارك شريف منير في بطولة مسلسل (ونحب تاني ليه ) مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.