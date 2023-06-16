حقيقة انسحاب مي كساب من (جعفر العمدة 2)

البوابة-نفت الفنانة مي كساب ما تم تداوله من أنباء الفترة الماضية، بشأن رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل (جعفر العمدة)، من خلال تسجيل صوتي لبرنامج (ET بالعربي): (مش كلام صحيح أبدا إني محبش أشارك في جعفر العمدة 2 ده نجاحنا كلنا الكبير وبإذن الله حسب الورق اللي يقدر فينا يكون موجود هيكون موجود).

وأثنت الفنانة على المخرج محمد سامي قائلة: (كلنا ثقتنا كبيرة جدا في أستاذ محمد سامي وفي رؤيته الدرامية والإخراجية وعارفين كويس قوي إن هو هيعمل حاجة أجمد بكتير من النجاح اللي حصل السنة اللي فاتت ونكون عند حسن ظن الجمهور).

وأضافت: (فكرة الجزء الثاني كانت بناءً على رغبة الجمهور، إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه وننجح نجاح أكبر من اللي فات ونكون قد المسؤولية الكبيرة اللي الجمهور حطنا فيها).

يذكر أن مسلسل (جعفر العمدة) تأليف و إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، منذر رياحنة، مديحة البكري، طارق النهري.