حقيقة منع أحمد فهمي لهنا الزاهد التمثيل مع محمد رمضان!

نفى الفنان المصري أحمد فهمي أن يكون قد منع زوجته الممثلة هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان في مسلسل (البرنس).

وقال فهمي أثناء لقائه ببرنامج (جمهور التالتة): (قلت لها رأيي فقط، فأنا لا أتدخل في عملها أبداً).

وأضاف فهمي: (كل ما قلته له كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التي حققتها في عالم الدراما وتركت لها القرار النهائي)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل (البرنس) بطولة النجم محمد رمضان قد طرحت البرومو التشويقي الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC.

