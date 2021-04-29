حكيم يعايد جمهوره بأغنيته الجديدة (وما نفرحش ليه)

انتهى النجم حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان (وما نفرحش ليه)، داخل استوديو الرسالة مع مهندس الصوت أحمد جودة، وذلك استعدادا لطرحها في موسم عيد الفطر المقبل، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

وكان النجم حكيم قد كشف عن طقوسه خلال هذا الشهر الكريم و قال إنه يعشق هذا الشهر الفضيل وأنه تربى على خصوصية هذا الشهر منذ الطفولة، وسط أسرته في بلدته بالمنيا، مضيفا: (اتذكر كيف كنا نحتفل بقدوم هذا الشهر وسط أصدقائى بالفوانيس كل ليلة مثل كل الأطفال في كل مكان، واتذكر أيضا كيف كانت "طبلية" رمضان تجمعنا انا وأسرتى على الفطار والسحور كل ليلة، والطقوس التي نشأت عليها مازالت احافظ عليها، حيث أن القرآن الكريم يعتبر رفيقى هذا الشهر وأحرص على ختم القرآن ، كما أعشق صلاة التراويح والفجر بالمسجد واعشق الروحانيات ولا اتخلى عنها مهما اختلف الزمن)، حسب موقع اليوم السابع.

آخر أعمال حكيم، هي أغنية (عدى الغزال) التي اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهي من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة.

وفي وقت سابق، كشف حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه،.