الفنانة الشابة حلا الترك

ستنضم الفترة المقبلة الفنانة الشابة حلا الترك إلى عائلة قنوات إم بي سي السعودية، وذلك من خلال برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "حلا" والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في شهر فبراير المقبل على شاشة "MBC4"، بحسب ما جاء في البرومو الدعائي للبرنامج.

وشاركت الترك عبر حسابها على موقع إنستغرام البرومو الخاص ببرنامجها الجديد، لتنهال عليها تعليقات محبيها الذين أبدوا حماسهم الشديد لمتابعة ما سوف تقدمه من خلال هذا العمل للتعرف أكثر على تفاصيل حياتها الخاصة، حيث أن فكرة البرنامج تنتمي إلى برامج تلفزيون الواقع وستبقى الكاميرا برفقتها في كافة أوقاتها خلال اليوم.

View this post on Instagram قريباً - Soon A post shared by HALA (@halamalturk) on Jan 15, 2019 at 1:24am PST

الجدير ذكره أن حلا الترك كانت قد أحيت آخر حفلاتها في البحرين وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني في البحرين، وقدمت خلال الحفل أغنية جديدة بعنوان "نهواك يا البحرين"، وكانت أيضًا قد طرحت آخر أعمالها في موسم الصيف الماضي وهي أغنية "ممنوع اللمس" و"أوكي حبيبي" وحصدت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.