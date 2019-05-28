حلا رجب تلفت الانظار إليها بشخصية "نور" في "مسافة آمان".. وهذا هو زوجها الفنان!

لفتت الفنانة السورية الشابة حلا رجب الأنظار إليها بشخصية نور التي تقدمها في مسلسل "مسافة آمان"، وبالرغم من أن هذا العمل ليس الأول للفنانة الشابة حيث سبق لها وأن شاركت في عدد من الأعمال لعل أبرزها مسلسل "سكر وسط" إلى جانب الفنان عباس النوري والفنانة نادين تحسين بك وميلاد يوسف.

إلا أن شخصية "نور" الفتاة التي تنصدم بخطيبها في يوم زفافها ويقرر أن يلغي الزواج لاكتشافه أن الحب بينهما لم يعد موجودًا، ويتركها حامل بطفلهما، لتواجه نور هذا الأمر بمفردها وتقرر إجراء عملية إجهاض لا يعلم بها والدها، ليكتشفها يوسف "قيس الشيخ نجيب" والذي يسكن معهما في نفس المنزل العربي، مقررًا إخفاء الأمر عن والدها لحمايتها.

وتبدأ بعدها بداية علاقة مميزة تجمع نور ويوسف، لا يعمل أي منهما إلى أين يمكن ان تصل، واستطاعت حلا رجب أن تقدم هذه الشخصية التي بالرغم من الهدوء والرزانة التي تتمتع بهما إلا انها تحمل عدد من المفاجئات في شخصيتها وقد تتحول إلى بركان ثائر في أي لحظة، لتتفوق بهذا العمل وتلفت الأنظار إليها.

يُشار إلى أن الفنانة السورية حلا رجب متزوجة من الفنان السوري الشاب يزن خليل والذي شاركها في مسلسل سكر وسط.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: