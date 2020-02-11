حلا و هنا شيحة معا لأول مرة في رمضان المقبل

تشهد دراما رمضان المقبل، تواجدالشقيقتان حلا شيحة و هنا شيحة لأول مرة في موسم واحد ، حيث تشارك الأولى في بطولة مسلسل (دهب عيرة) مع النجمة يسرا، والثانية تشارك في مسلسل (لعبة النسيان) مع دينا الشربيني، حسب موقع اليوم السابع.

ويأتي ذلك بعد ظهور حلا في رمضان الماضي مع محمد رمضان في (زلزال) وكان العمل الأول لها بعد عودتها الى التمثيل، بينما غابت هنا على الدراما.

مسلسل (دهب عيرة) إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانين حلا شيحة، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى . أما مسلسل (لعبة النسيان) فهو مأخوذ من فورمات مسلسل إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وبطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وهنا شيحة وانجي المقدم ورجاء الجداوس وعلي قاسم.