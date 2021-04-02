حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة عن روح والدته...صورة

أدى النجم حمادة هلال، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية عن والدته الراحلة، والتي وافتها المنية في شهر يوليو/حزيران الماضي. وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زي الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً في دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص علي الدعاء لوالدته وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع (انستجرام)، قائلا :(يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امي).

وكان النجم حمادة هلال طرح كليب أغنيته الجديدة (بحب الجدعنة) عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، على طريقة أغانب المهرجانات، وهي من كلمات شيندي وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.

هذا و يخوض حمادة هلال السباق الرمضانى 2021 ببطولة مسلسل (المداح) المنتظر عرضه على القنوات والمنصات الإلكترونية فى رمضان المقبل وهم قناة النهار وart حكايات كما يعرض على منصة viu الإلكترونية.

مسلسل(المداح) بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج سكيرمو ، وإخراج أحمد سمير فرج.