حمو بيكا يعتذر من هاني شاكر: (عايزين ناكل عيش)

جدد مغنى المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بعد ساعات من تقديم الأخير بلاغًا رسميًا ضده يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال حمو بيكا في الفيديو: (أنا بعتذر يا أستاذ هاني شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدي إني أزعلك، كان كل هدفي إني أكل عيش، أنا معايا 20 فردا بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللي خلاني اضايقت وأنزل الفيديو أني لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللي كنت عايز أعمله أني امشي قانوني واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدي أني أزعلك)، حسب موقع صدى البلد.

وأضاف: (أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هاني، أنا كان كل هدفي إن صوتي يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزني أجيلك أو اطلع على الهواء اتأسفلك هطلع، أنا بقالي 6 أشهر واقف عن العمل، والناس اللي معايا مقدرش امشيهم، إحنا نروح فين دي بلدنا وإحنا اخترنا فن الناس بتحبه وبتفرح بيه عمرنا ماضايقنا حد، وقدمنا محتوى تاني وبقينا ناخد بالنا من الكلام، وبقيت بنقى الكلام الصح).

وتابع: (في شباب نفسها أنها تتجوز وتكون نفسها، كان يهمنا إننا نشتغل بالحلال، وأنا تعبت وكافحت، ابويا رباني وطلعني إني مقولش لحد عايز حاجه، وبنيت المكان اللي بقيت فيه بعد سنين كتيرة، كان حلمي إني أعمل حاجة والحمد لله حققت نسبة نجاح كبيرة، وبقى ليا أطفال وشباب وبنات كتيرة بتحبني).

كان المستشار ياسر قنطوش وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية تقدم ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفى محمد سيد احمد وشهرته (حمو بيكا) لقيامه ببث فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يحتوي على اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية.