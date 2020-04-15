حميد الشاعري يحيي حفلا غنائيا (أون لاين) في هذا الموعد

يحيي المطرب والموزع حميد الشاعري، حفلا غنائيا مساء غدا الخميس ، وذلك في الساعة 9 ونصف مساء. والحفل يقام تحت رعاية شركة اتصالات، التي سيتم إذاعة الحفل عبر قناتها على (يوتيوب)، و ذلك في ظل اتجاه المطربين لاحياء حفلاتهم أون لاين، بسبب الأحداث التي تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، وخلال الحفل يغني حميد مجموعة من أغاني ألبومه الجديد والقديمة.

وطرح حميد الشاعري مؤخراً أغنية ديو بمشاركة الفنان هاني عادل وتحمل اسم (شد الفيشة)، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.