حنان ترك تعود الى عالم السينما بفيلم (النداهة)...اليكم التفاصيل

حنان ترك

أشعل خبر عودة حنان ترك للفن حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمها قائمة المواضيع الأحدث تداولاً عبر (تويتر) خلال الساعات الماضية، إذ بدأ رواد السوشيال ميديا نقاشاً محتدماً حول أسباب عودتها لممارسة التمثيل بعد اعتزالها الذي دام 7 سنوات منذ آخر ظهور لها في فيلم (المصلحة) عام 2012.

وانتشرت الإدعاءات أن سبب عودة النجمة المصرية للفن هو طلاقها، بينما قال البعض إنهم يشتاقون لفنها وإن عودتها للتمثيل مكسب للسينما المصرية، بينما دافع آخرون عن قرارها مؤكدين أنها ستقوم بالأداء الصوتي ولن تظهر بوجهها على الشاشة.

وقبلت حنان ترك المشاركة في بطولة فيلم (النداهة) الذي يعتبر تجربة مختلفة وجديدة على السينما المصرية، كونه ينتمي إلى نوعية السينما الصوتية، فالفيلم يعد هو الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، حيق يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو من الإثارة والتشويق، فقط بالاعتماد على الحالة التي يخلقها أداء الممثلين الصوتي بالإضافة للمؤثرات، حسب موقع مجلة ليالينا.

الفيلم يشارك في بطولته هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، وهو من تأليف واخراج خالد المهدي، وتدور أحداثه حول الطبيب الشاب هارون الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.