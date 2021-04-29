حنان مطاوع تطل على متابعيها بمناسبة انتصاف شهر رمضان...صورة

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (انستجرام) و ذلك بمناسبة انتصاف شهر رمضان المبارك .

وظهرت حنان مطاوع في الصور بإطلالة محتشمة ، حيث ظهرت يعباءة سوداء مشجرة، وتسريحة شعر بسيطة .

وتشارك حاليا حنان مطاوع في دور البطولة بـ مسلسل (القاهرة كابول)، أمام طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

ومسلسل القاهرة كابول ايدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي من أعداء السلام في الفترة الأخيرة، ويجري تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية.





ويقوم طارق لطفي بدور رمزي أحد التكفيريين خلال أحداث المسلسل، ويقدم خالد الصاوي، خلال أحداث المسلسل دور ضابط المخابرات المكلف بالقبض على طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب يجسد شخصية رجل الإعلام الذي يسلط الضوء على تلك الوقائع، في حين يلعب احمد رزق دور المخرج خالد عبد الرحمن الذي يتم اغتياله بأوامر من رمزي.



هذا و يعرض المسلسل على كل من ال شاشة قنوات الحياة، وقناة CBC وقناة CBC DRAMA ، وقناة المحور.