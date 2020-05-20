خاص للبوابة: نجمة ستار أكاديمي هناء الإدريسي تكشف حقيقة زواجها وسبب ابتعادها عن الفن!

إعداد: صهيب الحديد

على الرغم من ابتعادها عن الفن لسنوات، ما يزال الجمهور يذكر الجميلة المغربية التي أسرت قلوب الملايين في برنامج ستار أكاديمي الموسم الثالث بصوتها وإحساسها وحضورها المتميز الذي لفت نقاد الفن وساهم ببناء قاعدة جماهيرية لها.

الفنانة هناء الإدريسي حتى بعد خروجها من برنامج المواهب ستار أكاديمي حرصت على تطوير نفسها وقدراتها الفنية وتمكنت من إطلاق فيديو كليب حمل عنوان "ما بصدق" الذي لم يتوقف عن تحقيق النجاحات ليومنا الحالي.

في مقابلة حصرية لصالح موقع البوابة الإخباري هناء تكشف سبب ابتعادها عن الفن، حقيقة ارتباطها، والمزيد:

بداياتك كانت عن طريق برنامج المواهب ستار أكاديمي، هل يزعجك أن يذكرك الجمهور بـ مشتركة برنامج ستار اكاديمي؟

أبداً لا يزعجني الموضوع، والجمهور تعرف علي من خلال هذا البرنامج الذي كان تجربة مهمة في حياتي ويمكن القول أنه إنطلاقتي.

ما تزال أغنية "ما بصدق" حديث السوشال ميديا ليومنا الحالي.. ما السر وراء هذا النجاح المستمر على الرغم من مرور سنوات على إطلاقها؟

صراحةً لا أعرف، وأنا فعلاً مصدومة من النجاح المستمر بعد هذه السنوات، إذ أن الجمهور ما زال يشاركها معي ويغنيها، على الأغلب السر في البساطة في اللحن والموضوع الذي تطرحه واقعي وحقيقي، بالنسبة لي هي أحد أقرب لأعمال لقلبي خاصةً أنها تمثل أول إنطلاق لي في مجال الفن.

​

ما هو سبب ابتعادك عن الفن؟ وما حقيقة زواجك؟

أولاً أنا لست متزوجة والشائعات لاحقتني لفترة طويلة حول زواجي لكن ذلك لم يحدث وعندما أفكر في الزواج سأشارك الخبر بنفسي مع جمهوري ولن أخفي الأمر.

أما سبب الابتعاد، فقد كان من المفترض أن أمضي عقد بعد البرنامج لـ 10 سنوات مع إحدى شركات الإنتاج إلا أن الشروط لم تلائمني "كان هناك إحتكار"، ففضلت الابتعاد لفترة وطرح أغاني من إنتاجي الخاص.

​​

هل هنالك لهجات أخرى ترغبين في تقديمها؟ ل

لقد قدمت اللهجات "اللبنانية، العراقي، المغربي"، وأرغم بتقديم المزيد مثل "المصري، الخليجي" وأنا أحب أن أرضي جميع الأذواق.

أقرب الأصوات المغربية لـ قلبك؟ وأقرب الأصوات العربية لكِ؟

أجب صوت الفنانة "أسماء المنور"، أما عربياً أحب الفنان التونسي "صابر الرباعي" والفنانة المصرية "شيرين عبد الوهاب".

-هل هناك أعمال رمضانية تتابعينها هذه السنة؟

صراحةً أنا أفضل أن أشاهد المسلسلات بعد الموسم الرمضاني حتى لا أتقيد بوقت العرض ومن دون الإنتظار لـ تعرض حلقة جديدة.

​

ما رأيكِ بالمقالب التي يؤديها رامز جلال؟

هو فعلاً مجنون رسمي، أعتقد أن هذه المقالب "أوفر"، لكن حقيقةً لا يمكن أن نسميها مقالب لأنه بحسب المتداول متفق عليها مع الضيوف.

أعمالك القادمة؟

أنا أخطط للكثير، إلا أن الظروف الحالية أجلت المواضيع وانتظروا مني مفاجأت جديدة في الوقت المناسب، وأوجه تحياتي للجمهور الذي يتابعني من أيام ستار أكاديمي.

يذكر أن الفنانة الجميلة كانت قد تعاونت مع الملحن الموهوب "ميشيل فاضل" والذي كان أستاذها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، كما أحيت هناء سلسلة حفلات من بينها "موسم الرياض".

