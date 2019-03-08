خالد سليم يطمئن جمهوره بعد دخوله المستشفى اثر وعكة صحية (صورة)

خالد سليم يطمئن جمهوره بعد دخوله المستشفي اثر وعكة صحية

تعرض النجم خالد سليم لوعكة صحية، أدخلته المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وكان ذلك السبب وراء اختفائه فى الأيام الماضية عن السوشيال ميدياً أو الظهور فى الأحداث العامة.

وطمأن خالد سليم جمهوره على حالته الصحية بعدما نشر صورته فى المستشفى وعلق عليها (قدر ولطف..الحمد لله)، ونفس الأمر قامت به زوجته خيرية التي نشرت هي الأخرى على (انستجرام) نفس الصورة وكتبت (الحمد لله على كل شيء.. سلامتك يا حبيبي ألف سلامة)، حسب اليوم السابع.

و عرض لخالد سليم مؤخراً مسلسل (أبو الشك) على شاشة الحياة وقام ببطولته الى جانب لقاء الخميسى، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطى، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة وحنان سليمان وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.