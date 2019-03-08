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خالد سليم يطمئن جمهوره بعد دخوله المستشفى اثر وعكة صحية (صورة)

خالد سليم يطمئن جمهوره بعد دخوله المستشفى اثر وعكة صحية (صورة)
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