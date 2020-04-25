خبر وفاة أيمن زيدان الى الواجهة مجددا و هذه ردة فعل أبنائه

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً أشار إلى وفاة الفنان السوري القدير أيمن زيدان بعد إصابته بجلطة دماغية. وهو ما دفعه إلى الرد بنفسه من خلال حسابه على (فيسبوك) حيث أعاد نشر الخبر وأرفقه بالتعليق: (لا أدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الإشاعات السخيفة. أقل ما يقال إنه شيء معيب وفأل سيء. أنا بخير).



وكذلك أعرب ابنه حازم عن غضبه بسبب نشر هذه الشائعة وعلق: (هل هناك من يحاسب هؤلاء الحمقى والأنذال؟) بحسب ما نقلت مجلة لها.

وبدورها عبرت ابنته نورا عن استيائها حيث كتبت على حسابها على الموقع: (هي مو أول مرة بتطلع فيها هيك إشاعة، حكينا كتير وسبينا كتير ونزلنا لمستوى العالم الدنيء كتير بس عبث ما كانوا يفهموا! حابة قول لكل شخص عديم مسؤولية ووضاعتو بتسمحلو ينزل هيك أخبار إنه ممكن يصير في برقبتو أرواح وذنوب مشان شوية لايكات وكومنتات. اتقوا الله يا عالم).

واختتمت منشورها مضيفة: (الله يمد بعمره ويحميه من كل شر ويكيد كل مكيود أكتر وأكتر).