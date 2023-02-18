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خطوبة رضوى الشربيني تتصدر الترند و هي ترد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 شباط / فبراير 2023 - 04:33
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

البوابة-تصدر نبأ زواج المذيعة المصرية رضوى الشربيني ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني و المباركات من جمهورها و متابعيها و من أصدقائها من مختلف البلدان.

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و في التفاصيل أنه انتشر على موقع (فيسبوك) العديد من المنشورات للرجال الذين يزعمون أنهم تمت خطبتهم على رضوى الشربيني وأنها قبلت بالزواج منهم. بدورها تفاعلت رضوى الشربيني مع كل المنشورات بالمزاح والضحك، ولكنها أكدت أن كل هذا ليس حقيقي وأنها مازالت عزباء.

ونشرت رضوى صورة لها عبر حسابها بموقع (تويتر)، وعلقت كاتبة: (بعد كل طلبات الخطوبات و الجوازات دي…انا ماليش الا الستات).

كلمات دالة:رضوى الشربيني

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