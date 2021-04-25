خطيبة محمد عساف السابقة تفاجئ الجميع بخبر زواجها.. والمتابعون "الدنيا رمضان حدا بتجوز في صيام"

أعلنت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي نبأ زواجها المفاجئ عبر حسابها على موقع "إنستغرام" دون الكشف عن هوية زوجها.

ونشرت لينا قيشاوي، الخطيبة السابقة للنجم الفلسطيني محمد عساف، صورة تجمعها بزوجها يوم زفافها، حيث تظهر كأميرة بفستان زفافها الأبيض المُزيَّن بذيل طويل، كما تزيَنت بطرحة طويلة وتاج أنيق، وأمسكت بباقة من الورود البيضاء.

من جهة أخرى لم تظهر ملامح زوجها وأخفته عن الإعلام، فكما يبدو فهو ليس من الوسط الفني أو الإعلامي بعكس علاقتها السابقة.

وعلقت على صور زفافها مستشهدة بالآية القرآنية «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً».

ولم تجب قيشاوي عن تساؤلات معجبيها حول إذا ما كان الزفاف قد أقيم في شهر رمضان خاصة وأنه لا يستحب الزواج في هذا الشهر الفضيل، أو من تكون هوية العريس!

فكتب أحدهم: "الف مبررررروك الله يهنيكي يا عروس يا قمر..بس دنيا رمضان حدا بجوز في صيام".

يذكر أن لينا قيشاوي كانت مخطوبة لنجم آرب آيدول لكنهما انفصلا بعد أقل من عام، وأشارا أن السبب يرجع لعدم توافقهما فكريًا، وأنه مجرد قسمة ونصيب.



ولينا قيشاوي هي إعلامية فلسطينية مقدمة برامج في قناة فلسطين، من مواليد 1992، والدها فلسطيني ووالدتها ذات أصول روسية، تخرجت من جامعة بيرزيت قسم التغذية.