خطيبة هيثم زكي تكشف عن آخر ما قاله و عمرة إهداء لروحه

قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بكتابة منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أعلنت من خلاله عن آخر الكلمات التي قالها هيثم قبل دقائق من وفاته.

وكتبت إنجي سلامة في منشورها قائلة: (هيثم اخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا اله الا الله واستغفر الله وقاللي قولي الحمد لله متشيلنيش همك).

وتابعت خطيبة هيثم أحمد زكي، في منشورها قائلة: (شكرا لكل الناس اللي بتكلمني واسفه اني مش برد بس اللي عايزله وعايزلي خير بجد ساعدوني اعمل الصدقة الجارية دي ليه دي اقل حاجة اقدر اعملها له).

وأضافت خطيبة هيثم أحمد زكي، قائلة: (ادعوله كتير هو يستاهل كل حاجة حلوة وحب الناس اللي انا شايفاه ده و كم الدعوات والعمرة والصدقات علشان هو فعلا اطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة و يسكنه الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب).

و على صعيد متصل، نشر عدد من الفنانين صورة لقيام شخص بعمل عمرة بأسم الفنان الشاب الراحل وكانت الصورة من امام الكعبة المشرفة و مكتوب عليها (عمرة للمرحوم هيثم احمد زكى اللهم تقبلها ، 7 / 11 / 2019).

ومن المقرر إقامة عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.