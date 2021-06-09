خوف الدكتورة يومي من اللقاح يثير السخرية.. والمتابعون: "عادي اعتبريها ابرة فيلر"

دائمًا ما تثير الفاشونيستا اللبنانية يمنى خوري الجدل بتصرفاتها وردود أفعالها الغريبة والمبالغ بها.

شاركت يمنى خوري، الملقبة بالدكتورة يومي، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يوثِّق لحظة تلقيها لقاح فيروس كورونا، حيث بدت في حالة رعب شديدة.

وحاولت الممرضة تهدئة يومي وطلب توقفها عن الحركة والانفعالات الحركية المجائية كي تتمكن من حقن الأبرة، إلَّا أن يومي استمرت دقيقة في التردد والخوف من أخذ اللقاح، وحاولت تهدئة نفسها بالتصليب وأخذ نفس عميق، كما طلبت "كرة الضغط" لتفريغ خوفها لكنها لم تتوافر في المكان.

وأثار الفيديو موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: "لعد اشلون دكيتي وشم على ايدك".

وعلَّق آخر: "اوفرتي كتير كتير ي دكتوره يومي ع اساس طبيعيه سم الله وماشكت اي ابره ولا مشرط".

وسخر أحدهم من تلقيبها بدكتورة في حين أنها تخاف من الإبرة، وكتب: " انتم مصدقين انها دكتوره؟؟!!!!".

وتساءلت إحداهن إذا ما تخاف يومي من إبر الفيلر، وكتب: " عادي اعتبريها ابرة فيلر".