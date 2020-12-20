داليدا خليل وإطلالة جريئة على غلاف إحدى المجلات.. وهل حُذفت الصورة من صفحاتها؟

شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل مجموعة صور لها من جلسة كانت قد خضعت لها مؤخراً لصالح إحدى المجلات العربية.

وأطلت داليدا و المعروفة بجرأتها مؤخراً بالصور الخاصة بالمجلة بفستان جريء مكشوف من منطقة الصدر بطريقة وُصفت بـ "الأوفر" وكان من بين تعليقات الجمهور "كأنها مش لابسة"!!! الملفت كان أيضاً أن الصورة لم تتم مشاركتها من خلال صفحة المجلة الرسمية عبر إنستجرام مع الاكتفاء بمشاركة صُور أخرى من نفس جلسة التصوير.

وكانت داليدا قد أطلقت مؤخراً آخر أعمالها الفنية والذي صدر على طريقة الفيديو كليب تحت إسم "شيك أوي" عبر قناتها الشخصية في يوتيوب وحقق العمل أكثر من 1.6 مليون مشاهدة. العمل نال انتقادات أيضاً بسبب الإطلالات الجريئة لـ داليدا والرقصات التي وُصفت بالبذيئة.

أما فيما يتعلق بالتمثيل، فقد أطلت عبر مسلسل "أسود" والذي جمعها بالممثل اللبناني باسم مغنية وزميلتهما الممثلة القديرة ورد الخال، ودارت قصة العمل حول الفتاة كارن والتي تُختطف قبل زواجها من طارق بواسطة شاب شرير يُدعى أسود، الذي يعرف الكثير من الأسرار الحالكة الخاصة بعائلتها، مما يجعل له دورًا خطيرًا في التحكم بمصيرهم.

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