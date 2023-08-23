درة التونسية تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة و بالأبيض

البوابة-شاركت الفنان التونسية درة جمهورها صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام). و تألقت درة بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان ساتان باللون الأبيض، أرفقته باكسسورات رقيقة بسيطة و رفعت شعرها كاملا الى اعلى، مما حاز على إعجاب متابعيها.

يذكر ان آخر أعمال درة الفنية كان مسلسل (الأجهر) الذي عرض في موسم رمضان الماضي، و هة من إنتاج صادق الصباح، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، و من بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، أحمد مجدي، ناهد السباعي، أنوشكا، محمود قابيل، سارة سلامة و صابرينا.