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درة التونسية تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة و بالأبيض

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 02:11
درة التونسية
درة التونسية

البوابة-شاركت الفنان التونسية درة جمهورها  صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام). و تألقت درة  بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان ساتان باللون الأبيض، أرفقته باكسسورات رقيقة بسيطة و رفعت شعرها كاملا الى اعلى، مما حاز على إعجاب متابعيها.

درة التونسية

يذكر ان آخر أعمال درة الفنية كان مسلسل (الأجهر)  الذي عرض في موسم رمضان الماضي، و هة من إنتاج صادق الصباح، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، و من بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، أحمد مجدي، ناهد السباعي، أنوشكا، محمود قابيل، سارة سلامة و صابرينا.

درة التونسية

 

كلمات دالة:درة التونسية

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