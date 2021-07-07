دريد لحام يعود الى عالم السينما بفيلم (الحكيم)

يستعد الفنان دريد لحّام قريباً لخوض بطولة عمل سينمائي جديد بعنوان (الحكيم) عن نص للكاتبة ديانا جبور وبطولة المخرج باسل الخطيب.

ونقل موقع CNN بالعربية عن المخرج باسل الخطيب أن أحداث الفيلم تدور في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبراتٍ مهنية وحياتية، فيكون بمثابة (الحكيم) لهم على المستويين المهني والاجتماعي، حسب موقع سيريانيوز.

ويتعرض الحكيم خلال زيارة حفيدته لمحنةِ شخصية، ستكشف حالة التردي الاجتماعي، التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على مصائر الناس، وسلوكياتهم، وأخلاقياتهم.

وأوضح الخطيب أن عمليات تصوير الفيلم ستبدأ في 7 تموز/يويليو وتستمر قرابة الـ 40 يوماً، على أن يكون الفيلم جاهزاً للعرض مطلع الخريف المقبل.

ويشهد الفيلم مشاركة الفنانة سامية الجزائري ومجموعة من الممثلين الشباب من بينهم ربى الحلبي، روبين عيسى، ليا مباردي، إيلين عيسى، تسنيم الباشا، محمد قنوع، أحمد رافع، رامي الأحمر.

يشار أن آخر تجارب دريد لحام في السينما كان فيلم (دمشق.. حلب) الذي فاز بجائزة أفضل فيلم سينمائي في مسابقة الفنّان المصري الراحل نور الشريف للأفلام العربية، من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 سنة 2018، وحاز عنه لحّام جائزة التمثيل الكبرى.

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