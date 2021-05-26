دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها بعد و هذا هو وضعها الصحي...

كشف الإعلامي رامي رضوان عن الوضع الصعب الذي تمر به عائلة الفنان سمير غانم، خاصة مع إخفاء خبر وفاته عن الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن.

وقال في أول ظهور له في برنامجه (مساء dmc) بعد وفاة سمير غانم، إنهم اضطروا للتمثيل على دلال عبد العزيز، فهي لا تزال في العناية المركزة وفي غرفتها يوجد تليفزيون وقاموا بفصله وأخبروها أن هناك مشكلة في المستشفى بأكملها وبدأوا يعرضوا أفلام مسجلة حتى لا ترى الخبر، وسحبوا منها الهاتف.

وأكد أنهم عاشوا لحظات صعبة يوم جنازة الفنان سمير غانم، لأنهم من وقت تواجدها في العناية المركزة موجودين معها 24 ساعة، وعندما حدثت الوفاة بدأوا يفكرون في سيناريو مقنع حتى يغيبوا عنها لفترة، وقال: (الحمد لله هي لحد النهاردة متعرفش لكن بيني وبينكم القلب بيحس، قد يكون الإحساس موجود لكن لا يؤكد)، حسب موقع في الفن.

وأكد أنهم لا يرتدون ملابس سوداء ويضحكون طوال الوقت، مشيرا إلى أن إيمي ودنيا تعيشان تحت ضغط رهيب ليس لديهما الفرصة للحزن على والدهما ولا تستطيعان البكاء، وتقولا لها أن والدهما في حالة صحية أفضل لذا تتواجدان معها بشكل أكبر قائلا (العبء كبير بنلبس لبس ملون وبنحاول نضحك علشان نطمنها).

واعتذر رامي لكل من يرسل رسائل أو اتصالات للتعازي، لأنهم يجلسون إلى جانبها ولا يستطيعون الحديث.

وعن حالة إيمي ودنيا قال: (دنيا وإيمي لحد وهما كبار لما بيكون في أي مشكلة أول حد بيلجأوله باباهم رحمة الله عليه ومامتهم، وتخيلوا هذه اللحظة المهيبة برحيل سمير غانم ووجود مدام دلال في المستشفى، ولقوا نفسهم الأب اللي بيلجأوله رحل مش هيقدروا يلجأوله، والأم مش هينفع يلجأولها لأن حالتها الصحية لا تحتمل أنها تشم خبر على الموضوع).

وأكمل: (أستاذ سمير ومدام دلال كانوا دايما بيدعوا أن أي خير بيعملوه يقعد لهم، والحمد لله كم الناس اللي واقفين جمبنا لا حصر لها وبشكرهم جميعا).

و كان رامي رضوان كشف عن شفاء دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، موضحا أنها تعاني من مضاعفات الفيروس ولازالت حالتها صعبة.وطالب رامي الجمهور بالدعاء لدنيا وإيمي بأن يعطيهم الله الصبر والقوة.