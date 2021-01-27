دنيا بطمة إلى السجن بقرار نهائي.. والجمهور "خطية منى السابر"!

لاحق قرار السجن الفنانة المغربية دنيا بطمة منذ حوالي السنة بتهمة السب والقذف على آثر تورطها في حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي".

القرار الذي صدر خلال الفترة الماضية كان بالسجن لمدة 8 أشهر مع الإستئناف، إلا أن المفاجأة كانت اليوم بعد صدور قرارمن محكمة الاستئناف بمراكش بالحكم بالسجن لـ دنيا بطمة لمدة سنة حبسا نافذة مما يعني أن لا مجال للإستئناف وسيتخذ الإجراء لحظة صدور الحكم.

ولم تعلق بطمة بدورها على الموضوع لحد الآن واكتفت بمشاركة صُور تجمعها بشقيقتها والتي ما تزال مسجونة في نفس القضية بعد إثبات تورطها في حساب ابتزاز المشاهير.

أما الجمهور فكان له رأي آخر بالحكم خاصةً مع هجوم بطمة على والدة حلا الترك خلال الفترة الماضية وظلمها لها. إذ أن الجمهور شجع على اعتقال بطمة ونوعاً ما كان سعيداً بالخبر ضمن تعليقات من بينها "خطية منى السابر"، اضافة إلى استذكار ما تسبب به حساب لإبتزاز من مشاكل من بينها إنهاء زواج إحدى الإعلاميات المغربيات.

يذكر أن بطمة كانت قد رزقت بطفلتها الثانية منذ أشهر قليلة وأطلقت عليها اسم "ليلي روز"، وقد شاركت صُورة لها من داخل غرفة العمليات وهي تحتضن طفلتها، كما شاركت فيديو أظهر زوجها محمد الترك وهو يقص الحبل السري من داخل غرفة العمليات، وأثار الفيديو غضب الجمهور وهجوم شديد واعتبروه أمر خاص لا يجب مشاركته.

بالعودة لـ منى السابر، فقد صرحت أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بـ ابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم بإسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له خاصةً مع رفع ابنتها دعوى قضائية ضدها بتهمة السرقة والتي قد تعاقب بها بالسجن لمدة سنة كاملة.

للمزيد من قسم الترفيه:

هند البلوشي تثير التساؤل بعد ظهورها بشكل جديد.. هل خضعت لعمليات التجميل؟

فضيحة الفورد فيوجن تٌورط زوج ديانا كرزون!

الدكتورة خلود تتحدث عن جنسية أولادها.. والجمهور: عرفناها من صوتها بس