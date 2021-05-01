دنيا بطمة تثير جدلا جديدا بعد نشرها هذه الصور...

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حيرةً بين متابعيها بسبب اختلاف ملامحها في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي عباءة رمضانية، وتضع مكياجاً صارخ.

وعلقت دنيا بـطمة على الصور قائلة: (بالصحة فطوركم، أحبكم جميعاً).

وتساءل الجمهور حول ما حدث لملامح دنيا بـطمة التي بدت مختلفة تماماً، وخمن بعضهم أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما قال آخرون إنها أكثرت من التأثيرات والتعديلات على الصورة باستخدام الفلاتر وبرنامج تعديل الصور (فوتوشوب)، حسب موقع رأي اليوم

كما هاجم آخرون دنيا بطـمة بسبب وضعها مكياجاً صارخاً في نهار رمضان، واعتبروا أنه لا يليق بحرمة الشهر الفضيل.