دنيا بطمة تكتفي بقميص و خلافاتها مع زوجها الى الواجهة مجددا

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة واسعة بين المتابعين حول خلاف وقع بينها وبين زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

وفي التفاصيل، فقد نشرت دنيا بطمة عبر صفحتها الخاصة على موقع (انستغرام) صورة لها، وأرفقتها بتعليق مثير للجدل أثار التكهنات بوقوع خلاف بينها وبين زوجها، قالت فيه: (الوحدة خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته).

تعليق دنيا بطمة أثار الجدل خاصة بعد أن أشار البعض إلى وجود خلافات بينها وبين زوجها ولاسيما بعد عدم تواجده خلال الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها ابتسام بطمة الأسبوع الماضي.

إلا أن تعليق بطمة المبطن لم يكن وحده سببا للجدل، فقد تعرضت الفنانة التي ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية قميصا ورديا فقط لم يصل حتى إلى ركبتها ، الى العديد من الانتقادات .

بذكر أن الفنانة المثيرة للجدل تحرص على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطالها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.