دنيا بطمة تهاجم برامج المواهب والهواة على الرغم أنهم سبب شهرتها..شاهدوا ماذا قالت!

على ما يبدو أن التعصب الأعمى لدنيا بطمة وضعها في موقف مثير للجدل مع الجمهور، حيث قامت بالتعبير عن غضبها عبر إنستغرام، عقب فوز المتسابق اليمني عمر ياسين بلقب الموسم الأول من برنامج المسابقات الغنائية الطربي "الزمن الجميل".

وكتبت كلامًا انتقدت فيه كل برامج المواهب التي هي بالأساس سبب شهرتها منذ مشاركتها في برنامج "عرب آيدول"، وعلقت قائلة: "كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر أجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع إحترامي لكل الأصوات والمتسابقين ببرنامج #الزمن_الجميل".

وتابعت: "ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الأخير حتى شهادة تقدير لم يشهد أحد بها بل حاز على المرتبة الرابعة أين المصداقية في الموضوع وفكرة التصويت ليس لها أساس من الصحة أصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق أوضاع بلدة متوترة هذا كل مافي الموضوع !!!!؟؟؟".

وفي ذات السياق، الكثير من المتابعين لصفحة دنيا بطمة على إنستغرام، اعتبروا أنها وجدت مبررًا جديدًا يسمح لها أن تهاجم ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك، والتي تخرجت واشتهرت بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب جوت تالنت".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: