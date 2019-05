دنيا بطمة تهاجم برامج المواهب والهواة على الرغم أنهم سبب شهرتها..شاهدوا ماذا قالت!

كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر اجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع احترامي لكل الأصوات والمتسابقين ببرنامج #الزمن_الجميل ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الاخير حتى شهادة تقدير لم يشهد احد بها بل حاز على المرتبة الرابعة اين المصداقية في الموضوع وفكرة تصويت ليس لها أساس من الصحة اصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق اوضاع بلده متوتره هذا كل مافي الموضوع !!!!!!؟؟؟؟؟ لن استغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارا للنجاح ولا شهادة احد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحه الفنية وفي كل زمان ومكان 😡 كنت طعما لارتفاع نسبة مشاهدة البرنامج فقط لكن لن يضيع قدرك في عيون وقلوب المغاربة ❤️ دمت فخرا لبلدك يا ابن المغرب فصوتك اكبر لقب 🇲🇦 فقد تابعت هذا البرنامج فقط من اجل سماع عربك وقدراتك الصوتية التي لا مثيل لها .#نتيجة_غير_عادلة

A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on May 3, 2019 at 2:36pm PDT