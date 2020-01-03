دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها و (التورتة) تثير التكهنات

أشعل شكل (تورتة) عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم الغريبة ضجة عبر السوشيال ميديا، بعد أن نشرت شقيقتها إيمي مجموعة من الصور من خلال حسابها على (انستجرام) لتكشف من خلالها أجواء الاحتفال.

ويبدو أن إيمي سمير غانم أراد الاحتفال بشقيقتها بشكل عائلي دافئ بعد الحفل الصاخب الذي حضره عدد من المشاهير في منزل محمد محمود عبد العزيز في مناسبة حفل ليلة رأس السنة التي تزامنت أيضاً مع عيد ميلاد دنيا سمير غانم.

وكشفت الصور التي نشرتها الشقيقة الصغرى عن شكل (تورتة) عيد الميلاد التي جاءت على هيئة حوض استحمام مستدير تسترخي بداخله فتاة، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سر اختيار إيمي سمير غانم لهذا التصميم الغريب، حسب موقع مجلة ليالينا.

وظهرت الشقيقتان وهما تحتضنان إحداهما الأخرى بحب وعفوية في إحدى الصور، بينما كشفت باقي الصور المنشورة عبر خاصية (ستوري انستقرام) عن تفاصيل التورتة التي تزينت بشمعة بحرف D وهو أول حرف إنجليزي لاسم النجمة المصرية بالإنجليزية، كما كُتب أسفلها: (عيد ميلاد سعيد دودي).