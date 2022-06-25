دنيا عبد العزيز و زوجها في جلسة تصوير جديدة تحت ضوء القمر

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها على موقع (إنستغرام) صورا شجديدة من جلسة تصوير حفل زفافها الذي احتفلت فيه مؤخرا، حيث تألقت بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت فيها على ارتداء فستان زفاف مطرز بالفضي، صممه لها خصيصا المصمم هاني البحيري وهو ما نال إعجاب الكثير من متابعيها.

وتزوجت الفنانة دنيا عبد العزيز من المهندس مصطفى كامل في حفل زفاف أقامته في أحد المنتجعات السياحية في نويبع.، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين والفنانين، وأحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز شاركت في رمضان 2022 من خلال مسلسل (المداح 2: أسطورة الوادي) من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، تامر شلتوت، هلا السعيد، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.