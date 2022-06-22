ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سلمى..وفيديو لفعاليات الحفل

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري بعيد ميلاد ابنتها سلمى العمري، التي أتمَّت عامها الأول.

وتوجَّه الزوجان عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مدى حبها لطفلتهما، وكم أثَّرت بحياتهما وغيَّرت الكثير فيهما.

ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

ونشرت ديانا كرزون عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بابنتها وهي تداعبها دون إظهار ملامحها احتفالًا بعيد ميلادها الموافق 21 يونيو، وأرفقتها برسالة عاطفية تعبر من خلالها عن مشاعر الحب والأأمومة التي تملكتها لحظة ولادتها، وكتبت فيها: "مارح أوصف شعوري أول ما حطوكي على صدري ياروح ماما، أحلى إحساس بالكون إحساس الله لا يحرمه لحدا..(سلمى)اليوم صار عمرك سنة العمر كله ياروحي..يا أول فرحه حقيقية بحياتي.. الله يعطيكي أحلى أيام يا ماما واشوفك أحلى صبيه ويقدرنا نعيشك عيشه كريمه".





معاذ العمري يعايد ابنته سلمى



من جهة أخرى، انتهز العمري الفرصة ليعبر عن مشاعره تجاه ابنته، حيث نشر صورة تجمعهما، أرفقها بتعليق: "اليوم صار عمرك سنة يا نبض قلبي وضحكة حياتي وفرحتها.. يا طفلتي وجودك بحياتي غير كل تفاصيلها من أول لحظة اجيتي فيها على الدنيا وصحيتي جواتي روح ثانية مرتبط وجودها بوجودك وغذاء هاي الروح ضحكتك ونفسك وملامحك".

وتابع: "سلمى حب كنت أسمع عنه ومش قادر أوصفه ولا حدا بقدر يوصفه تجاه ضناه وبحياتي ما كنت متخيل أنه في مشاعر بهذا الصدق وهذا النقاء".

وأضاف: "ما بتتخيلي يا بابا أول لحظة اجيتي فيها على الدنيا والفرحة اللي عشتها بسماع أول واااع طلعت منك هاي لحظة بتمنها من كل قلبي لكل إنسان يعيشها ويحسها ويفرح قلبه فيها وربنا ما يحرم إنسان من هذا الشعور.. ربنا يحفظك يا بنتي ويقدرني أكون أب صالح قائم بواجباته تجاه عيلته ويقدرني أعيشك حياة كريمة بما يرضي الله".

حفل عيد ميلاد ابنة ديانا كرزون

وأقامت ديانا حفل عيد ميلاد لابنتها ذات العام بحضور الأصدقاء والمقربين الذي نشروا العديد من اللقطات والصور للحفل الجميل، من بينهم الدكتورة عنود، التي شاركت صورًا ومقاطع فيديو للحفل الذي تتضمن ديكورات جميلة ومفعمة بالألوان، حيث نشاهد مجسمات على شكل حلويات وبوظة، ولوحة كبيرة طبع عليها صورة لدولاب ألعاب ومناطيد طائرة.

كما تواجدت عربة بيضاء زُيِّنت بالبالونات الملونة، ووضع عليها ما لذ وطاب من الحلويات.

وارتدت ديانا فستانًا ورديًا من قماش الشيفون جاء بطيات أنيقة، كما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة بينما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، واختارت مكياج من درجات الوردي.

وقد استمتع الحضور بالفعاليات التي تضمنها الحفل، حيث كان من بين الحضور المنشد محمد بشار، والدكتورة عنود، وشقيقتي ديانا، هيا وزين كروزن، والمنتج الموسيقي خالد مصطفى، وصديقهم نورالدين.



