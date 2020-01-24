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ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها و الجمهور منبهر بجمالها (صورة)

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:53
ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلاد (تيا)
ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلاد (تيا)

 

احتفلت الفنانة السورية ديمة الجندي بيوم ميلاد ابنتها تيا من خلال صورة نشرتها على حسابها على (إنستجرام) وظهرت فيها برفقتها.
ولفتت الفتاة الأنظار بجمالها حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها باتت تشبه والدتها إلى حد كبير وأنها أصبحت تقريباً نسخة عنها وفق ما نقلت (مجلة لها). وتعليقاً على الصورة التي حققت أكثر من 32 ألف إعجاب كتبت الجندي:("إلى حبيبتي ابنتي تيا. بحلول كل عيد ميلاد لك تدهشينني أكثر فأكثر. لقد أصبحت شخصاً ذكياً ومرحاً ومستعداً لتقديم الاهتمام والمساعدة دائماً).
وأضافت: (أشعر بالحماس لأعرف ما يخبئه لك المستقبل وأتمنى أن تكون أيامك مشرقة مثل ابتسامتك).
وتابعت: (إلى الطفلة التي سرقت قلبي واحتفظت به كل هذه السنوات أقول إنني احبك جداً جداً). وتفاعل معها الكثير من معجبيها الذين تمنوا للابنة حياة سعيدة حافلة بأسباب النجاح.


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