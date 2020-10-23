ديمة بياعة تَحسم خبر طلاقها من أحمد الحلو..."حبنا غلطة"!

بعد أشهر من الصمت حول حقيقة طلاقها من زوجها الشاب أحمد الحلو بسبب خيانته لها مع إحدى الفتيات مع التحفظ على التفاصيل قررت الممثلة السورية الخروج عن صمتها ووضع النقاط على الحروف.

ديمة بياعة المتواجدة في دبي شاركت فيديو لها من داخل أحد المطاعم برفقة زوجها أحمد الحلو على أنغام أغنية "لو حبنا غلطة" وبذلك تكون قد ضربت بالشائعات الحائط أو بالأحرى عادت المياه لمجاريها بينهما.

يذكر أن الشائعات كانت قد بدأت بعد أن شارك أحمد الحلو صورة له عبر حسابه في إنستجرام برفقة فتاة وشاب قيل أنهما صديقاه وأرفقها بتعليق "الأصدقاء ليسوا منافقين"! إلا أن الرد كان غير متوقع من زوجته الممثلة السورية ديما التي علقت "تفوووووو"! مما أجبر أحمد على حذف الصورة.

ولم ينتهِ الأمر هنا، بل شارك صورة عبر خاصية الستوري جاء فيها "وجدت نفسي مجدداً"! ليعتبرها البعض إعلان فراق بينه وبين ديما وأنه لم يكن على طبيعته خلال فترة زواجهما التي بدأت منذ حوالي الـ 6 سنوات.

التزم الثنائي الصمت خلال الساعات القليلة الأولى إلا أن ديمة قررت الخروج عن صمتها بمنشور جاء فيه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، بل كان تعليقي رداً على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها...وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بساعات وهي ترند حالياً".

وختمت ديمة حديثها: "أما بالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخذوا بأي شي إلا إذا كان مني أو من أحمد شخصيا..وجب التوضيح شكراً".

التوضيح الذي شاركته ديمة فتح أبواب كانت بغنى عنها، أولها عدم نفيها خبر الانفصال بالمنشور أو الحديث عن أخبار الخيانة، أيضاً لاحظ الجمهور أنها حذفت بعض الصور التي تجمعها بأحمد من حسابها، وقد أزال كل منهما الآخر من قائمة المتابعة عبر إنستجرام".

يذكر أن هذا هو الزواج الثاني لديما، إذ كانت خلال فترة سنوات 2002-2012 متزوجة من الممثل السوري تيم حسن الذي خانها مع زميلتها في المهنة وصديقتها المقربة نسرين طافش، مما دفعها لطلب الطلاق بعد زواج أثمر عنه طفلان هما "ورد وفهد" واللذان يقيمان مع والدتهما.

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ديما كانت قد أعلنت خبر خيانة تيم عبر أكثر من برنامج حواري وعدة مقابلات، وعبرت عن صدمتها خاصة من نسرين التي كانت تدخل بيتها بشكل مستمر والتي مثلت إلى جانبها في المسلسل السوري الشهير "صبايا".

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